عودة غيريرو للملاعب بعد إيقافه 6 أشهر

عاد اللاعب البيروفي باولو غيريرو إلى المشاركة في المباريات بعد أكثر من ستة أشهر من الغياب للإيقاف بسبب المنشطات، وكان ذلك في المباراة التي فاز فيها فريقه فلامينغو البرازيلي يوم الأحد بثنائية نظيفة على منافسه إنترناسيونال بورتو أليغري في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ودخل غيريرو إلى ملعب اللقاء في الدقيقة 13 من الشوط الثاني عندما كانت النتيجة صفر - صفر لينال تصفيقا حارا من جماهير فلامينغو الذين حضروا بكثافة لمشاهدة المباراة في ملعب مدينة ريو دي جانيرو.

وفاز فلامينغو بثلاث مباريات من أصل المباريات الأربع التي لعبها هذا الموسم في الدوري البرازيلي ويتصدر المسابقة برصيد 10 نقاط.

وكانت المباراة الأخيرة لغيريرو في 19 أكتوبر الماضي، عندما فاز فلامينغو 4 - 1 على باهيا، قبل أن يصدر قرارا بإيقافه لمدة عام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات في الخامس من نفس الشهر.

وخضع غيريرو للاختبار المذكور بعد المباراة التي جمعت بين بيرو والأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ولكن قررت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" في وقت لاحق تخفيف عقوبة الإيقاف الموقعة على اللاعب البيروفي (34 عاما) لتصبح ستة أشهر فقط، إلا أن القضية لم تنته بعد بسبب الاستئناف الذي تقدمت به الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بعد رفضها قرار تقليص العقوبة.

ويعتبر غيريرو أبرز نجوم منتخب بيرو الذي يشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وذلك للمرة الأولى منذ 36 عاما غاب خلالها عن المونديال.

وتلتقي بيرو في مباراتها الأولى في المونديال مع الدنمارك في 16 يونيو المقبل.