فان مارفيك يستدعي المخضرم كاهيل لمونديال روسيا

استدعى بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الأسترالي نجم الهجوم المخضرم تيم كاهيل ضمن قائمة مبدئية من 32 لاعبا للمنتخب الذي يتأهب لخوض نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وفي حالة مشاركة كاهيل، لاعب فريق الدرجة الثانية ميلوول الإنجليزي، بنهائيات روسيا 2018، ستكون المشاركة الرابعة له في المونديال.

وقال فان مارفيك في تصريحات للصحافيين في سيدني: يمكنه إحداث الفارق، إنه لاعب لا يشعر بالتوتر لدى التواجد وسط جمهور من 80 ألف مشجع.

ويشكل كاهيل (38 عاما) واحدا من أقوى الأسلحة الهجومية المحتملة للمنتخب الأسترالي، وقد سجل 50 هدفا دوليا، متصدرا قائمة هدافي منتخب أستراليا، كما أحرز نحو نصف أهداف أستراليا في سجل مشاركاتها بالمونديال.