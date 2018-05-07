مازيتش حكما في نهائي الأبطال.. وكويبرز لـ"الأوروبي"

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الاثنين، أن الحكم الصربي ميلوراد مازيتش سيتولى إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقررة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو الجاري.

وكان مازيتش (45 عاما)، الذي أصبح حكما دوليا منذ 2009، قد تولى إدارة مباريات في كأس العالم 2014 وكأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

وفي العام الماضي، أدار المباراة النهائية لكأس القارات 2017 بروسيا بين المنتخبين الألماني والتشيلي، وسيكون ضمن حكام مونديال 2018 بروسيا.

وأضاف يويفا أن الهولندي بيورن كويبرز سيدير نهائي الدوري الأوروبي المقرر بين أتليتكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي في مدينة ليون الفرنسية يوم 16 مايو الجاري.

بينما ستدير التشيكية يانا أدامكوفا نهائي دوري الأبطال للسيدات المقرر بين فولفسبورغ الألماني وليون الفرنسي.