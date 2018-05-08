بعد 5 مواسم.. مدرب ليغانيس يعلن رحيله عن الفريق

بعد خمسة مواسم على رأس الجهاز الفني لنادي ليغانيس، أعلن أسيير غاريتانو يوم الثلاثاء انفصاله عن الفريق الذي يحتل المركز السابع عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقاد غاريتانو النادي الواقع في ضاحية العاصمة مدريد من الدرجة الثالثة إلى دوري النخبة ونصف نهائي كأس الملك في فبراير الماضي.

وقال ليغانيس في بيان: أبلغ أسيير غاريتانو النادي قراره بانهاء مهامه داخل نادي بيبينيرو "مزارعي الخيار"، حيث وصل قبل خمس سنوات ضمن سيغوندا ب "الدرجة الثالثة".

ومع نادي الضاحية الجنوبية لمدريد والبالغ عدد سكانها 190 ألف نسمة، صعد غاريتانو بليغانيس إلى الدرجة الثانية في 2014 ثم إلى النخبة في 2016، قبل الحفاظ على موقعه في الليغا لموسم 2017، المركز 17، ثم العام الحالي، المركز 17 أيضا.

وتميز غاريتانو "48 عاما" بإقصائه ريال مدريد العريق في ربع نهائي كأس الملك، 0-1 و2-1، هذا الموسم، وبلوغه نصف النهائي للمرة الأولى منذ تاريخه تأسيسه قبل 90 سنة. وكل ذلك بميزانية سنوية متواضعة تبلغ 45 مليون يورو، أي أقل 15 مرة من أمثال ريال مدريد أو برشلونة. ويخوض مواجهته الأخيرة مع ليغانيس في 19 مايو ضد ريال بيتيس في المرحلة 38 من الليغا.