تشونبوك يخسر أمام بوريرام في ذهاب دور الـ16

المصدر: بوريرام - د ب أ

انتزع فريق بوريرام يونايتد التايلاندي فوزا صعبا من ضيفه تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل أهداف بوريرام إدغار برونو دا سيلفا، هدفين في الدقيقتين السادسة و69 وديوغو في الدقيقة 60، فيما سجل هدفي تشونبوك ريكاردو لوبيس وسون جون هو في الدقيقتين 50 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويكفي فريق تشونبوك هيونداي أن يفوز 1 - صفر في الإياب للتأهل لدور الثمانية، فيكما يكفي فريق بوريرام يونايتد أن يتعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.