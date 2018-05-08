غوارديولا: سنكرم توريه في مباراتنا الأخيرة

سيستغل مانشستر سيتي مباراته الأخيرة على ملعبه هذا الموسم لتكريم يايا توريه الذي وصفه المدرب بيب غوارديولا بأنه "أحد أهم اللاعبين" في تاريخ النادي المتوج حديثا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيلعب سيتي مباراته الأخيرة على استاد الاتحاد أمام برايتون أند هوف ألبيون يوم الأربعاء، وستكون الأخيرة في مسيرة لاعب ساحل العاج مع النادي.

وقال غوارديولا للصحافيين يوم الثلاثاء "غدا سنلعب من أجل يايا".

ويؤمن المدرب الإسباني بأن توريه (34 عاما) بإمكانه تمديد مسيرته الرائعة في فريق آخر بالدوري الإنجليزي الممتاز إذا كانت لديه الرغبة.

ونال توري تحية كبيرة من زملائه خلال احتفالات سيتي باستلام لقب الدوري يوم الأحد الماضي.

ورغم أن توريه كان مهمشا هذا الموسم إلا أن سيتي يسعى للاحتفاء به في أمسية تليق بلاعب ساهم في حصول الفريق على ثمانية ألقاب في ثمانية مواسم منذ انضمامه من برشلونة.

وأضاف غوارديولا: لم يلعب كثيرا كما يريد لكنه يرحل ومهاراته الفردية تظل تنتمي لأحد أفضل اللاعبين في تاريخنا.

وتقيم عائلة توريه في إنجلترا ورغم ارتباطه بالانتقال لأحد أندية الصين الثرية إلا أن تقارير صحافية تكهنت بانضمامه إلى إيفرتون أو بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع غوارديولا: أتمنى له التوفيق. رغبته هي الاستمرار في اللعب وبإمكانه ترك بصمات أخرى في هذا الدوري مع فريق آخر خلال الموسم المقبل.