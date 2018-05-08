كيسلينغ قبل اعتزاله اللعب يصب جام غضبه على لوف

وجه شتيفان كيسلينغ مهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، والذي يعتزل مع نهاية الموسم الجاري، انتقادات للمدرب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، بسبب عدم إعلان الأخير أن اللاعب لا يتناسب مع أسلوبه في اللعب.

وشارك كيسلينغ طوال مسيرته في ست مباريات مع المنتخب الألماني كان آخرها في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، ولم يستدعه لوف بعدها علما بأنه توج هدافا للدوري الألماني "بوندسليغا" في عام 2013.

وكانت الجماهير قد نادت باستدعاء كيسلينغ "34 عاما" للمنتخب، وقال اللاعب إنه كان يتمنى أن يفصح المدير الفني للمنتخب عن سبب عدم استدعائه.

وقال كيسلينغ في مقابلة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": لقد أبلغني بأنني لا أتناسب مع أسلوبه وقد تقبلت ذلك. ولكنني أرى أنه كان من الحماقة ألا يعلن عن ذلك بوضوح وهو ما جعل الأمر يبدو دائما غير مبرر. كي أكون صادقا ، كان لدي شعور جيد إزاء رغبة الناس في تواجدي بالمنتخب. ولكن المدير الفني لم يكن يريدني.