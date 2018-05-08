ليفربول يفقد جهود غوميز في نهائي الأبطال

أكد نادي ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء أن مدافعه جو غوميز سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأوضح ليفربول أن غياب غوميز سيمتد للمباراة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف في 26 مايو الجاري.

وخضع غوميز "20 عاما" الذي انضم لصفوف منتخب إنجلترا هذا الموسم، لعملية جراحية في الكاحل، بحسب بيان ليفربول.

وأشار النادي الإنجليزي: العملية الجراحية تعني أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لن يشارك في آخر مباراتين من الموسم أو في كأس العالم مع منتخب إنجلترا.

وأكد ليفربول أن غوميز سيشارك مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد في يوليو المقبل.

وكتب غوميز عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: أشعر بالحزن للتأكيد على أن الموسم انتهى بالنسبة لي سواء مع النادي أو منتخب بلادي بعد خضوعي لجراحة ناجحة في الكاحل. حاولت خلال الأسابيع القليلة الماضية تجربة كل شيء متاح من أجل المشاركة ومساعدة الفريق.

وختم بالقول: سأفعل كل ما بوسعي للعودة في أفضل شكل ممكن في فترة الإعداد للموسم، تركيزي الآن ينصب على مؤازرة فريقي في آخر مباراتين بالموسم.