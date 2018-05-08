"فيفا" يغرم اتحاد القدم الروسي بسبب هتافات القردة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء أنه غرم الاتحاد الروسي للعبة مبلغ 30 ألف دولار بسبب هتافات عنصرية وجهتها الجماهير الروسية للاعبي فرنسا خلال مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم.

وسمع مصور من رويترز كان موجودا في الملعب خلال انتصار فرنسا 3-1 على روسيا في مارس الماضي في سان بطرسبرغ، صيحات القردة توجه للاعبين فرنسيين في عدة مواقف، بما في ذلك عندما توجه نغولو كانتي إلى جانب الملعب لتنفيذ رمية تماس.

وتعهدت روسيا بمحاربة العنصرية مع مواجهة البلاد لعمليات تدقيق متزايدة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم التي ستقام في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبلين في 11 مدينة بما في ذلك موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي.