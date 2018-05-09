انتهاء موسم روبيرتو بعد إيقافه 4 مباريات

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء إيقاف اللاعب سيرجي روبرتو، نجم برشلونة الإسباني أربع مباريات على خلفية تعديه على البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، خلال مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد الماضي.

واعتمدت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم في تقديرها للعقوبة المذكورة على تقرير حكم اللقاء، أليخاندرو هيرنانديز، الذي أشهر البطاقة الحمراء المباشرة لسيرجي إثر تعديه على أحد لاعبي الفريق المنافس بذراعه وبقوة مفرطة وبدون كرة.

وهكذا، لن يعود الظهير الأيمن لبرشلونة لخوض أي مباريات حتى نهاية الموسم الجاري، حيث سيغيب عن المباريات الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني "الليغا" أمام فياريال وليفانتي وريال سوسيداد، بالإضافة إلى ذهاب بطولة كأس السوبر الإسباني.

وطبقا لما كشفت عنه لجنة المسابقات الإسبانية، انتهك لاعب برشلونة البند الأول من المادة 98 من لائحة الانضباط للاتحاد الإسباني لكرة القدم. وقررت اللجنة أيضا تغريم برشلونة 1400 يورو وروبرتو 3005 يورو.

ومن المقرر أن يتقدم برشلونة بطلب أمام لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة الإسباني لتخفيف العقوبة الموقعة على لاعبه الشاب.