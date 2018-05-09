بعد الممر الشرفي.. برشلونة يغرق الغواصات بخماسية

واصل نجم كرة القدم الأرجنتين ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفا جديدا ليقود فريقه برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير 5 - 1 على فياريال يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الرابعة والثلاثين في المسابقة.

وعزز برشلونة رصيده في صدارة جدول المسابقة حيث رفع رصيده إلى 90 نقطة، علما أنه حسم لقب المسابقة مبكرا فيما تجمد رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز السادس علما أنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر خمس مباريات.

وأوقف برشلونة الانطلاقة الناجحة لفياريال في الآونة الأخيرة وألحق به الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية لفريق الغواصات الصفراء. وحسم برشلونة المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها البرازيليان فيليب كوتينيو وباولينيو جونيور وميسي في الدقائق 11 و16 و45 .

وفي الشوط الثاني، سجل البديل نيكولا سانسوني هدفا لفياريال في الدقيقة 54 ولكن برشلونة رد بهدفين سجلهما الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقتين 87 والثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع ميسي رصيده إلى 34 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم واقترب خطوة كبيرة من جائزة الحذاء الذهبي حيث يتصدر قائمة أفضل الهدافين في بطولات الدوري المحلية بأوروبا بفارق ثلاثة أهداف أمام المصري محمد صلاح الذي سجل 31 هدفا حتى الآن لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي.