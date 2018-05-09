كأس إيطاليا.. حلم ميلان لتعويض ربع مليار يورو

تخطى ميلان 250 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية وتعاقد مع 7 لاعبين وآخرين اثنين على سبيل الإعارة لكنه الآن في المركز السادس في الدوري الإيطالي بـ60 نقطة وودع منافسات الدوري الأوروبي الذي سيجد نفسه يشارك به مجددا الموسم المقبل بعيدا عن مسابقة الأبطال التي نال لقبها آخر مرة في عام 2007.

ولم تنته المصائب هنا وسط أنباء إعلامية عن مشاكل مالية لمالك الفريق في الصين وبيرلسكوني يشير إلى إمكانية شراء ميلان مرة أخرى. لقاء اليوم أمام يوفنتوس سيكون فرصة للاعبي المدرب غاتوزو للفوز بلقب بطولة الكأس وإعلان بداية عهد جديد في المواسم المقبلة، ميلان يسعى للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى عبر كسر هيمنة يوفنتوس على اللقب لثلاثة أعوام متتالية، و12 مرة في تاريخه مقابل تتويج ميلان بلقب الكأس خمس مرات، وتقابل الفريقان في 193 مباراة، فاز رجال السيدة العجوز في 61 مرة بينما انتصر ميلان في 58 وتعادلا في 74 مواجهة.

ويسعى ميلان الليلة إلى كتابة لقب أول لمديره الفني وإنهاء جفاء مع الكأس استمر منذ عام 2003 وحرمان يوفنتوس من تحقيق الثنائية للموسم الحالي.