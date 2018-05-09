مخاوف من غياب ألفيش عن مونديال روسيا

أثارت إصابة اللاعب البرازيلي داني ألفيش في الركبة خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان بنهائي بطولة كأس فرنسا لكرة القدم يوم الثلاثاء مخاوف كبيرة في البرازيل بعدما تزايدت الشكوك حول خطورة الإصابة واحتمالات غياب الظهير الأيمن المخضرم عن بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال موقع "يو أو إل" الإخباري البرازيلي أن بعض اللاعبين البرازيليين في باريس سان جيرمان أكدوا أن ألفيش كان بحالة جيدة بعد الإصابة ولكن الفحوصات المبدئية التي أجريت له كشفت وجود إصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وتسبب هذا الخبر في إثارة فزع المدير الفني للمنتخب البرازيلي ادينور ليوناردو باتشي "تيتي"، الذي تواصل مع النادي الفرنسي عبر طبيب البرازيل رودريغو لاسمار الذي من المقرر أن يتابع تطور حالة ألفيش.



وأصيب لاعبو باريس سان جيرمان بإحباط كبير بعد إصابة ألفيش، الأمر الذي أفسد عليهم فرحتهم واحتفالهم باللقب الثالث لهم في الموسم.

وذكر الموقع البرازيلي أن المقربين من ألفيش وحتى طبيب النادي الفرنسي كانوا في حالة صدمة كبيرة عندما أعلنوا عن نتائج الفحوصات الأولية للاعب، الذي أكمل عامه الخامس والثلاثين هذا العام، والفائز بـ 38 لقبا عبر تاريخه.