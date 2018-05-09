هدف غابياديني.. يؤزم حال سوانزي ويهبّط ويست بروم

هبط فريق ويست بروميتش رسميا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، وذلك عقب فوز ساوثهامبتون على سوانزي سيتي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقترب فريق ساوثهامبتون من ضمان البقاء في الدوري الممتاز عقب فوزه على سوانزي بهدف نظيف سجله مانولو غابياديني في الدقيقة 72.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف أمام هدرسفيلد تاون، وتوقف رصيد سوانزي عند 33 نقطة في المركز الثامن عشر، الثالث من القاع، ليقترب من الهبوط.

وبالفوز الذي حققه ساوثهامبتون تأكد هبوط ويست بروميتش لدوري الدرجة الأولى، بعد قضاء ثماني سنوات في الدوري الممتاز، ليرافق فريق ستوك سيتي.