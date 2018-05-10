أليغري بعد تحقيق الكأس: لم ينتهِ عملي هنا بعد

رفض ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس تكهنات بأنه أنهى عمله في النادي بعدما بات على أعتاب رابع ثنائية محلية من الألقاب في أربعة مواسم تحت قيادته في إيطاليا.

وكان أليغري في حالة رائعة عقب الفوز 4-صفر على ميلانو في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء، ليحصد النصف الأول من الثنائية، بينما بات على أعتاب إحراز لقب دوري الدرجة الأولى أيضاً.

وتسببت هيمنة يوفنتوس على ألقاب كرة القدم الإيطالية في خروج تساؤلات من البعض عما يحتاج المدرب البالغ عمره 50 عاماً إلى تحقيقه أيضا خاصة مع وجود فرص أخرى للعمل في أوروبا.

وقال أليغري عقب التتويج بلقب الكأس: لا أشعر أني اقتربت من نهاية مشواري... لا يزال ينبغي علينا الفوز بالدوري وفي الموسم المقبل يجب أن نقاتل مجددا، لدي تعاقد مع يوفنتوس وكما نفعل كل عام سنجتمع في نهاية الموسم من أجل التخطيط للمستقبل. لدينا إدراك واضح لما ينبغي تطويره مجددا. لم نصل إلى قمة مستوانا لأننا خسرنا مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا (في آخر ثلاث سنوات). هناك عناصر كثيرة غير متوقعة في عالم كرة القدم.

ويتقدم يوفنتوس، الذي أحرز أيضا لقب الدوري ثلاث مرات متتالية تحت قيادة أنطونيو كونتي سلف أليغري، بست نقاط على نابولي ثاني الترتيب قبل آخر جولتين.

ويتفوق يوفنتوس بفارق 16 هدفاً وهو ما يعني امتلاك أفضلية إذا تساوى الفريقان في رصيد النقاط في ظل التعادل في المواجهة المباشرة. وإذا تعادل يوفنتوس في ضيافة روما يوم الأحد أو أخفق نابولي في الفوز على سامبدوريا فإن الفريق سيحسم حسابيا لقب الدوري للموسم السابع على التوالي.

وشدد أليغري أنه لا يمكن اعتبار تحقيق الانتصارات شيئا معتادا، واشتكى من تقليل البعض من التحديات المنتظرة.

وكثيرا ما يُختبر صبر أليغري في البرامج الحوارية حيث يتعين على مدربي الدوري الإيطالي المشاركة في هذا الأمر عقب المباريات. وبدلا من الرد على أسئلة المراسل عقب المباراة يكون المدرب مطالبا بالدخول في نقاش مع مجموعة من الخبراء للحديث عن الأساليب الخططية والتغييرات خلال اللقاء.

وفي المعتاد يستعرض المحللون وجهات نظرهم بدلا من توجيه أسئلة للمدرب. وتعرض أليغري على وجه التحديد لنقاش مثير مع المعلق المخضرم ماريو سكونشيرتي في محطة راي.

وقال أليغري عن ذلك: دائما ما أنظر إلى الأمور بإيجابية. كرة القدم بسيطة لكن أحيانا ندخل في شجار بسبب نقاشات معقدة. يحتاج المرء إلى السيطرة على اللحظات المتباينة خلال الموسم. كرة القدم لا تتعلق فقط بالأسلوب الخططي. نريد أن يعلم المدربون الشبان أيضا أن كرة القدم تتعلق بالممارسة وليس بالنظريات.