استدعاء لوبيتيجي وديل بوسكي للمثول في قضية فيار

سيمثل المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا خولين لوبيتيجي وسلفه فيسنتي ديل بوسكي أمام القضاء الإسباني كشاهدين في التحقيق المتعلق بقضية فساد ضد الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم أنخل ماريا فيار، وفقا لما تناقلته بعض المصادر القضائية يوم الخميس.

واستدعى قاضي المحكمة الوطنية المختصة بقضايا الفساد لوبيتيجي وديل بوسكي "كشاهدين في 25 مايو الحالي، بطلب من مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد" كما أشار المصدر.

وشغل فيار منصب رئيس الاتحاد الإسباني خلال 29 عاما وقد تم عزله عن مهامه في 22 ديسمبر الماضي من قبل المحكمة الإدارية للرياضة "تاد"، وهي هيئة ملحقة بالحكومة الإسبانية.

وتم إيقافه بداية الأمر في يوليو الماضي بعد احتجازه لفترة أسبوعين في إطار فضيحة فساد هزت أوساط الكرة الإسبانية.

ويشك القضاء أن نائب الاتحاد الدولي السابق لفيفا والاتحاد الأوروبي "يويفا" أسس بنية تسمح بتحويل الأموال لصالح المقربين منه.