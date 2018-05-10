برشلونة يواجه صن داونز في ذكرى مئوية مانديلا

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أنه سيخوض مباراة ودية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في جوهانسبرغ في 16 مايو في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على مولد نيلسون مانديلا.

وستقام المباراة في استاد "إف.إن.بي"، الذي كان يعرف سابقا باسم سوكر سيتي، حيث أحرزت إسبانيا هناك لقب كأس العالم 2010 بتشكيلة ضمت ثلاثي برشلونة جيرار بيكي وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا صاحب هدف الفوز 1-صفر على هولندا في النهائي.

وقال برشلونة في بيان بموقعه: عبّر برشلونة باستمرار عن إعجابه بنلسون مانديلا، وهو أحد أعظم الشخصيات في القرن العشرين، والذي بعد 27 عاما من السجن أصبح أول رئيس ديمقراطي منتخب في جنوب إفريقيا في مرحلة ما بعد التمييز في الفترة بين 1994 و1999. وولد مانديلا في 18 يوليو 1918.

وستقام المباراة الودية بين آخر مباراتين لبرشلونة في الدوري الإسباني، إذ يواجه ليفانتي يوم 13 مايو بينما يختتم مشواره أمام ريال سوسيداد في 20 مايو.

وأحرز فريق إرنستو بالبيردي لقب الدوري للمرة 25 يوم 29 أبريل وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا في 21 أبريل الماضي، ويتطلع إلى أن يصبح أول فريق منذ 1933 يستكمل دوري الأضواء في إسبانيا دون خسارة أي لقاء.