سمولينغ لـ"العربية": دروغبا أصعب لاعب واجهته

كشف كريس سمولينغ، مدافع مانشستر يوناتيد الإنجليزي، والمنتخب الإنجليزي، في مقابلة خاصة مع "العربية" بأن المهاجم العادي ديدييه دروغبا أصعب لاعب واجهه في مسيرته الكروية حتى الآن.

وقال سمولينغ في المقابلة الخاصة مع الزميلة ليليان تنوري: كانت قفزة كبيرة نظراً لمكانة كل واحد من الناديين وجودة اللاعبين في كل ناد. لدينا في مانشستر بعض أفضل اللاعبين في العالم والمجيء إلى هنا في عمر صغير والتعلم من خيرة اللاعبين في العالم كانت تجربة رائعة.

وحول لعبه تحت إشراف فيرغسون ومورينيو، قال: أنا محظوظ للعبي مع اثنين من أفضل المدربين في العالم. عقليتهما متشابهة من حيث الرغبة في تحقيق الفوز وقد انتشرت تلك الرغبة إلى كل اللاعبين ومن الرائع أن ألعب مع كليهما.

وعن تشكيلته المفضلة ليونايتد قال سمولينغ: لحراسة المرمى الاختيار صعب فقد لعبت مع فان دير سار ودافيد دي خيا، غير أنني لعبت أكثر مع دي خيا لذا سأختاره لحراسة المرمى. لمركز الظهير الأيمن، غاري نيفيل، وقلب الدفاع، ريو فيردناند ونيمانيا فيديتش، وكنت دائماً أتطلع إليهما عندما كنت شاباً وقد لعبت مع كليهما. لمركز الظهير الأيسر باتريس إيفرا الذي حقق نجاحاً كبيراً ، ولمركز الوسط بول سكولز وإلى جانبه مايكل كاريك.

وأردف سمولينغ حول المنتخب الإنجليزي: أعتقد بأن الجماهير تعلق آمالاً كثيرة على لاعبي المنتخب، ويحق لهم ذلك فمنتخبنا هو دائماً من الفرق المرشحة للفوز في كافة البطولات التي يشارك فيها. غير أننا لم نصل إلى المستوى المعهود. أما هذا الموسم فقد حققت الفرق الإنجليزية نتائج جيدة في دوري الأبطال وأعتقد بأن نفس الشيء سيتحقق مع المنتخب الوطني، من الصعب الاختيار من بين كافة الفرق المتأهلة للنهائيات. بالتأكيد ألمانيا والبرازيل وإسبانيا هي من الفرق التي تتأهل دائماً وتحقق نتائج جيدة فيجب أن ننتبه لها جميعاً. كافة الفرق المتأهلة عملت بجد لتصل إلى النهائيات ولا يهم من منهم سنواجه فسيكون خصماً صعباً، بكل تأكيد نتمنى مشاركة المنتخبات الكبرى فيها ولسوء الحظ لم يتأهل منتخب إيطاليا. لكن هنالك فرق أخرى بذلت جهداً أكبر منهم وتمكنوا من التأهل بنجاح. فعلى الرغم من عدم مشاركة إيطاليا إلا أنه ستشارك فرق أخرى توازيها بالمستوى.

وعن لحظته الأفضل والأسوأ في يونايتد: الأفضل كانت عند الفوز بلقبي الأول مع يونايتد. لقد كنت قلقاً جداً أول ما انضممت لهذا النادي فقد كنت أشاهد كل هؤلاء اللاعبين الكبار على شاشة التلفزيون. أما الأسوأ، ربما عندما خسرنا نهائي دوري الأبطال على ويمبلي بعد أن بذلنا جهداً كبيراً للوصول إلى النهائي. ولا يزال لقب دوري الأبطال هو الذي أتمنى تحقيقه وهو الذي يدفعني لتطوير مستواي.

وأضاف سمولينغ حول أصعب لاعب واجهه في مسيرته: هو لاعب واجهته قبل سنوات عديدة، ديدييه دروغبا. خضت أول مباراة ضده عندما كنت ألعب مع فولهام، وكذلك واجهته عندما أصبحت لاعباً ليونايتد أيضاً. وعندما كان في ذروته آنذاك كان مهاجماً يستحيل إيقافه. لقد كان قوياً وسريعاً يسجل الأهداف وصعباً جداً لكنني استمتعت بمنافسته.

واختتم سمولينغ عن احتمالية انتقاله أو بقائه في يونايتد: الكثير من اللاعبين ينتقلون إلى دول مختلفة ولكن تركيزي حالياً هو على اللعب لمانشستر يونايتد وفي المستقبل سأقيم وضعي عندما يحين الوقت المناسب. لدي هدف واحد هنا وهو تحقيق النجاح.