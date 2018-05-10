كين يمنح توتنهام بطاقة دوري الأبطال للموسم القادم

قاد النجم الإنجليزي الدولي هاري كين فريقه توتنهام هوتسبير لضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين والصعب 1 - صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين.

وأسفرت باقي المباريات، التي جرت في المرحلة ذاتها اليوم عن فوز ليستر سيتي على ضيفه أرسنال 3 - 1، ومانشستر سيتي على ضيفه برايتون بالنتيجة ذاتها، فيما أهدر تشيلسي نقطتين ثمينتين في صراعه للتأهل لدوري الأبطال، بعدما تعادل 1 - 1 مع ضيفه هدرسفيلد تاون في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة العريقة.

ويدين توتنهام بالفضل في تحقيق الفوز على نيوكاسل إلى نجمه هاري كين الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50، ليرفع رصيده التهديفي إلى 28 هدفا في المسابقة هذا الموسم، في المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة، مبتعدا بفارق ثلاثة أهداف فقط خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، متصدر الهدافين قبل خوض الجولة الأخيرة للبطولة يوم الأحد المقبل.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 74 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز العاشر.

في المقابل، عاد تشيلسي مجددا لنزيف النقاط عقب فوزه في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، بعدما تعادل 1 - 1 مع ضيفه هدرسفيلد تاون. بتلك النتيجة، ظل تشيلسي في المركز الخامس برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليفربول، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، في حين ارتفع رصيد هدرسفيلد إلى 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم لاورينت ديبواتر بهدف مباغت لهيدرسفيلد في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل ماركوس ألونسو لتشيلسي في الدقيقة 62.

وانحصر الصراع بين تشيلسي وليفربول على حجز البطاقة الأخيرة لدوري الأبطال، بعدما حسمت البطاقات الثلاث الأولى لمانشستر سيتي، المتوج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ووصيفه مانشستر يونايتد بالإضافة إلى توتنهام.

ويحتاج تشيلسي للفوز على مضيفه نيوكاسل في المرحلة الأخيرة للبطولة يوم الأحد القادم، في انتظار خسارة ليفربول أمام ضيفه برايتون في المرحلة ذاتها، حتى ينتزع آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية.