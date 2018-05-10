مدرب إسبانيا يلمّح باستدعاء إنييستا لكأس العالم

أكد جولين لوبيتيجي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أن أندريس إنييستا، نجم برشلونة لاعب مهم للغاية بالنسبة لفريقه.

وقال لوبيتجي يوم الخميس في مقابلة مع مجموعة من وكالات الأنباء العالمية، من بينها وكالة الأنباء الألمانية، د.ب.أ: "إنه لاعب ذو أهمية كبيرة، لعب معنا أساسيا في جميع المباريات ونحن سعداء للغاية بأدائه، لا أتحدث هنا عن أندريس في الماضي بل في الحاضر.



وعلى جانب آخر، حذر لوبيتيجي من تقنية المقاطع المصورة "فيديو" المساعدة للحكام، التي سيتم تطبيقها في مونديال 2018 بروسيا، مطالبا بضرورة التحضير جيدا لاستخدامها بشكل جيد والتعامل مع لحظات توقف المباريات من أجل الاستعانة بهذه التكنولوجيا.

وأضاف: يجب أن نستعد من أجل هذا الأمر لأنه سوف يكون هناك مواقف مختلفة عن المعتاد خلال المباريات، يجب أن نستعد لفترات التوقف ومن أجل فهم القوانين المناسبة والتصرف بالشكل الأمثل.

ويرى لوبيتيجي أن تقنية "الفيديو" المساعدة للحكام ستفرض توقفات لم يعتد عليها اللاعبون في الدوري الإسباني "الليغا" نظرا لأنها ستطبق للمرة الأولى في المونديال هذا الصيف ولن تطبق في المسابقة المحلية قبل الموسم المقبل.

واستطرد قائلا: "يجب أن نستعد لهذا الأمر المستحدث، ولهذا الشيء الذي لم نعتد عليه، في إسبانيا لا يوجد فيديو ولكنه سيكون موجودا في المونديال".

واختتم قائلا: "أعتقد أنه سيكون هناك كرة قدم جيدة للغاية، بفضل مستوى اللاعبين والفرق الذين سيتواجدون في روسيا، سنرى بدون شك كرة قدم ذات مستوى عال، سنرى بعد ذلك كيف سنتأقلم مع التوقفات التي ستفرضها تقنية الفيديو".