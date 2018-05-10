يونايتد يعلن دعمه لفيرغسون أمام واتفورد

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم التعبير عن دعمه لمدربه الأسطوري أليكس فيرغسون، الذي يتعافى حاليا من إصابته بالسكتة الدماغية، وذلك خلال مباراة الفريق أمام واتفورد يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي والتي ستقام على ملعبه "أولد ترافورد".

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية قد كشفت يوم الخميس عن نية النادي الإنجليزي في دعم مدربه السابق ولكنها لم تفصح عن شكل هذا الدعم الذي سيقوم به فريق "الشياطين الحمر" الذي قاده فيرغسون فنيا في الفترة ما بين عامي 1986 و2013.

وغادر فيرغسون يوم الأربعاء غرفة الرعاية المركزة بعد أن خضع مطلع الأسبوع الجاري لعملية جراحية طارئة. وأعلن مانشستر يونايتد من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فيرغسون، 76 عاما، سيستمر في المستشفى للتعافي من الوعكة الصحية التي ألمت به.

ويخوض مانشستر يونايتد يوم الأحد مباراته الأخيرة في الموسم الجاري في أولد ترافورد، ولكن قبل تلك المباراة سيحل يوم الخميس ضيفا على ويست هام، قبل أن يختتم مشواره هذا الموسم في 19 مايو أمام تشيلسي في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأعرب المدرب الحالي لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن ثقته بأن فيرغسون قادر على التعافي، حيث قال: "لدينا ثقة كبيرة في أنه سيكون بخير".

ونفى مورينيو أن يكون للحالة الصحية للمدرب التاريخي لمانشستر يونايتد أي تأثير على أداء فريقه، وأضاف قائلا: "إذا كان هناك أي علاقة، فيمكنني أن أتصور فقط وجود تأثير إيجابي".

وتولى المدرب الأسكتلندي الكبير المهمة الفنية لمانشستر يونايتد طوال 27 موسما، وقاد الفريق للفوز بـ 13 لقبا في بطولة الدوري الإنجليزي ولقبين في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى خمسة ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وأربعة ألقاب في كأس الاتحاد.

وخلال تلك العقود الثلاثة، كانت أفضل فترات الفريق في العام 1999 عندما فاز بالثلاثية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وتوج النادي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا في ذلك العام بعدما فاز 2 - 1 على العملاق الألماني بايرن ميونيخ في المباراة النهائية.