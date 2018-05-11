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الاتحاد البرازيلي يؤكد غياب ألفيش عن قائمة المونديال

المصدر: ريو دي جانيرو - فرانس برس
ألفيش بعد تعرضه للإصابة في نهائي كأس فرنسا
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أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الجمعة أن داني ألفيش المدافع الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لن يكون ضمن تشكيلة البرازيل في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وأصيب ألفيش يوم الثلاثاء في المباراة النهائية لكأس فرنسا، وأكد نادي العاصمة يوم الأربعاء أن الفحوص التي خضع لها البرازيلي في ركبته اليمنى أظهرت وجود "تمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية للرباط".

وأشار إلى أن "حالته تحتاج إلى علاج لثلاثة أسابيع على أقل تقدير قبل إعادة تقييمها وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء جراحي".

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#ألفيش, #منتخب ابلرازيل, #الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

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