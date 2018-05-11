بعد ريبيري.. بايرن يمدد عقد روبن ورافينيا

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" يوم الجمعة تجديد عقوده مع النجمين المخضرمين آريين روبن ورافينيا لموسم آخر ، ليستمرا بذلك مع الفريق حتى عام 2019.

وبدأ النجم الهولندي روبن، 34 عاما، مشواره مع الفريق البافاري في 2009 بينما انضم البرازيلي رافينيا، 32 عاما، لبايرن في عام 2011 .

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن: يسعدنا التوصل إلى اتفاق تمديد التعاقد مع هذين اللاعبين البارزين، كل من آريين روبن ورافينيا يلعب دورا مهما في خططنا للموسم المقبل.

وأعلن بايرن ميونيخ أيضا قبل أيام تمديد فترة تعاقده لمدة عام آخر مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري، 35 عاما، الذي بدأ مشواره مع الفريق البافاري في عام 2007.