تشيرشيسوف يعلن عن قائمة روسيا الأولية للمونديال

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن ستانيسلاف تشيرشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، يوم الجمعة، قائمة أولية تضم 28 لاعبا استعدادا لاستضافة روسيا لنهائيات كأس العالم الشهر المقبل، وضمت القائمة ثلاثة لاعبين فقط محترفين بالخارج ولاعبا يشتبه في تعاطيه المنشطات.

وخضع روسلان كامبولوف، مدافع روبن كازان الذي شارك مرتين مع منتخب روسيا، للتحقيق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد صدور تقرير ريتشارد مكلارين، كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" فيما يتعلق بفضائح تعاطي المنشطات على نطاق واسع في روسيا.

ولكن الممثلين القانونيين لكامبولوف أكدوا الشهر الماضي أن القضية أغلقت لنقص الأدلة.

وضمت قائمة روسيا ثلاثة لاعبين محترفين هم فلاديمير غابولوف حارس كلوب بروج ورومان نويشتيدير مدافع فنربخشة ودينيس شيريشيف مهاجم فياريال.

واحتوت القائمة على أسماء لاعبين من أصحاب الخبرة مثل لاعب الوسط الان دزاغويف، والحارس إيغور أكينفيف، كما ضمت وجوها شابة مثل التوأم أنطون وأليكسي ميرانشوك لاعبي لوكوموتيف موسكو.

وبرز غياب ألكسندر كوكورين مهاجم زينيت سان بطرسبرغ، ودخل أرتيم دزيوبا لاعب أرسنال تولا بدلا منه.

ويتجمع اللاعبون في 18 مايو في نوفوغورسك ويخوضون معسكرا في النمسا في 20 مايو، ثم يلتقي الدب الروسي وديا مع النمسا في 30 مايو في إنسبروك، ثم مع تركيا في الخامس من يونيو في موسكو.

ويستهل منتخب روسيا مشواره في المونديال بمواجهة السعودية في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو، ضمن فعاليات المجموعة الأولى التي تضم مصر وأوروغواي أيضا.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا بحلول الرابع من يونيو المقبل.

وأعلن تشيرشيسوف عن ضم سبعة لاعبين إضافيين للقائمة لكنهم لن يشاركوا في تدريبات الفريق.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: إيغور أكينفييف (سسكا موسكو) ، فلاديمير غابولوف (كلوب بروج البلجيكي) ، ساسلان دغانايف (روبن كازان) ، أندري لونييف (زينيت سان بطرسبرغ).

وفي الدفاع: فلاديمير غرانات (روبن كازان)، روسلان كامبولوف (روبن كازان)، فيودر كودريشوف (روبن كازان)، إيليا كوتيبوف (سبارتك موسكو) ، رومان نويشتيدير (فناربخشة) ، كونستانتين راوش (دينامو موسكو)، آندري سيميونف (آخمات جروزني)، إيغور سمولنيكوف (زينيت سان بطرسبرغ)، ماريو فيرنانديز (سسكا موسكو).

وفي خط الوسط: ، يوري غازينسكي (كراسنودار)، أليكساندر غولوفين (سسكا موسكو)، آلان دزاغويف (سسكا موسكو)، ألكسندر إيروخين (زينيت)، يوري جيركوف (زينيت)، رومان زوبنين (سبارتك موسكو)، دالير كوزييف (زينيت) ، أنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف)، ألكسندر ساميدوف (سبارتك)، ألكسندر تاشاييف (دينامو موسكو)، دينيس تشيرشيف (فياريال).

وفي الهجوم: أليكسيي ميرانتشوك (لوكوموتيف)، فيودر سمولوف (كراسنودار)، فيدور شالوف (سسكا موسكو) وأرتيم دزيوبا (أرسنال تولا).