رغم التعادل السلبي.. يونايتد يضمن وصافة "الممتاز"

ضمن فريق مانشستر يونايتد الحصول على وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه ويست هام يونايتد يوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط أمام توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثالث، قبل خوض المرحلة الأخيرة لمباريات البطولة يوم الأحد القادم.

في المقابل، رفع ويست هام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس عشر بترتيب البطولة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك طوال التسعين دقيقة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.