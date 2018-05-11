زيدان عن نيمار: سينسجم جيداً مع رونالدو

اعتبر المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان أنه من "الطبيعي الحديث" عن احتمال انتقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل نيمار إلى النادي الملكي، مشيرا إلى أن هذه الشائعات لن تؤثر على استعداد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: لسنا منشغلين، من الطبيعي الحديث عن ذلك، ما يقال في الخارج لن يمنعنا من الاستعداد للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

ولدى سؤاله بخصوص تأكيد شائعات المفاوضات الجارية مع نيمار، رد زيدان: لا أعرف، لا أعتقد، لأن ما يهمنا الآن هو ما نقوم به في الوقت الحالي. ولا أتدخل في ذلك، يجب أن ننهي الموسم جيدا، والباقي سنتحدث عنه فيما بعد.

وردا على سؤال حول "الانسجام" بين نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو في حال التعاقد مع النجم البرازيلي، اعتبر زيدان أن "اللاعبين الجيدين سينسجمون دائما".

ولم يخف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أبدا حلمه بالتعاقد مع نيمار، وتنشر الصحف الإسبانية يوميا شائعات عن إمكانية انتقال نجم باريس سان جيرمان الذي لعب سابقا لمدة أربعة مواسم مع الغريم التقليدي برشلونة، 2013.