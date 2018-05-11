ساوثغيت: سنعلن عن التشكيلة النهائية في منتصف مايو

أعلن مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، غاريث ساوثغيت، يوم الجمعة أنه سيكشف في 16 مايو التشكيلة التي ستخوض مونديال 2018 في روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وسيعلن ساوثغيت التشكيلة النهائية من 23 لاعبا يوم الأربعاء المقبل، ويعقد في اليوم التالي مؤتمرا صحافيا يجيب فيه على أسئلة الصحافيين حولها.

وحدد الاتحاد الدولي "فيفا" الرابع من يونيو موعدا نهائيا لتسليمه التشكيلات المشاركة في المونديال.

وسيغيب عن تشكيلة ساوثغيت لاعب وسط ليفربول أليكس أوكسلايد-تشامبرلين بسبب إصابة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد روما الإيطالي، ومدافع الفريق "الأحمر" جو غوميز الذي خضع لعملية جراحية إثر إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة ودية بين إنجلترا وهولندا في مارس.

ويستعد منتخب "الأسود الثلاثة" للمونديال بمباراة أولى ضد نيجيريا في الثاني من يونيو، وثانية ضد كوستاريكا في السابع منه.

وتخوض إنجلترا مباراتها الأولى في المونديال ضد تونس في 18 يونيو قبل مواجهة بلجيكا ثم بنما في ختام الدور الأول للمجموعة السابعة.