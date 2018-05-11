سوسيداد ينقش صورة أسطورته على الشعار تكريماً لمسيرته

المصدر: مدريد - د ب أ

قرر نادي ريال سوسيداد استبدال شعار النادي على قميص اللاعبين بصورة الأسطورة تشابي بريتو خلال المباراة أمام ليغانيس في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني يوم السبت.

وقرر بريتو (34 عاما)، اعتزال كرة القدم في نهاية الموسم الجاري بعدما قضى كل مسيرته في صفوف سوسيداد.

وانضم لاعب الوسط بريتو إلى سوسيداد في عام 2000، وشارك معه في أكثر من 530 مباراة.

وذكر سوسيداد في بيان له: نموذج تاريخي يستحق إيماءة تاريخية، تشابي دائما لعب من أجل شعار النادي، لذا فإنه خلال المباراة الأخيرة له مع ريال سوسيداد على ملعب أنويتا، سيتم وضع صورته على قمصان اللاعبين.

وهذه هي المرة الأولى التي يستبدل فيها سوسيداد شعاره من أجل تكريم لاعب بصفوفه.