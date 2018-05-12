أتليتكو يعزز وصافته بالفوز على خيتافي

عزز فريق أتليتكو مدريد موقعه في وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه خيتافي 1 - صفر يوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين من المسابقة.

وفي باقي المباريات تغلب فياريال على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا 4 - 2 وريال سوسيداد على ضيفه ليغانيس 3 - 2 وفالنسيا على مضيفه جيرونا 1 - صفر وألافيس على ضيفه أتلتيك بيلباو 3 - 1 وإيبار على ضيفه لاس بالماس 1 - صفر وتعادل ريال بيتيس مع ضيفه إشبيلية 2 - 2.

وعلى ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز سجل خورخي كوكي هدف الفوز لأتليتكو مدريد في الدقيقة الثامنة.

ورفع أتليتكو رصيده في وصافة جدول الترتيب إلى 78 نقطة وتجمد رصيد خيتافي عند 58 نقطة في المركز الثامن.

وفاز فياريال على مضيفه ديبورتيفو بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد ديبورتيفو عند 29 نقطة في المركز الثالث من القاع حيث تأكد هبوط الفريق قبل نحو اسبوعين.

وسجل صامويل كاستييخو الهدفين الأول والثالث لفياريال في الدقيقتين الثانية و45 وأحرز مانو تريجيروس الهدف الثاني في الدقيقة 31 وتكفل دينيس تشيريشيف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة. وأحرز بورخا فالي هدفي ديبورتيفو في الدقيقتين 58 و88.

وفاز فالنسيا على مضيفه جيرونا بهدف سجله لوسيانو فيتو في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 70 نقطة في المركز الرابع بعدما ضمن الفريق المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا، وتجمد رصيد جيرونا عند 48 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفاز ريال سوسيداد على ضيفه ليغانيس 3 - 2 ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد ليغانيس عند 40 نقطة في المركز السابع عشر.

وتقدم ميكيل أويارزابال بهدف لسوسيداد في الدقيقة 18 وأضاف سيرخيو كاناليس الهدف الثاني في الدقيقة 25 قبل أن يختتم ويليان خوسي دي سيلفا التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

وتكفل دييجو ريكو وميغيل أنخل غيريرو بتسجيل هدفي ليغانيس في الدقيقتين 26 و53.