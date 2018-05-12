اتحاد القدم الإنجليزي: أرسنال فشل في التحكم بلاعبيه

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى أرسنال بعدم السيطرة على لاعبيه خلال الخسارة 3-1 على ملعب ليستر سيتي في الدوري الممتاز يوم الأربعاء الماضي.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 75 من المباراة عندما حصل ليستر على ركلة جزاء عقب تدخل ضد ديماراي غراي بينما أحاط لاعبو أرسنال بالحكم غراهام سكوت للاعتراض على قراره.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان عبر حسابه على تويتر إن الاتهام وجه لأرسنال لإخفاقه في "ضمان تحكم لاعبيه في تصرفاتهم والظهور بشكل لائق".

ونفذ جيمي فاردي الركلة بنجاح ليجعل النتيجة 2-1 لليستر قبل أن يضيف الجزائري رياض محرز الهدف الثالث في وقت متأخر من مجهود فردي.

ومن حق أرسنال أن يرد على الاتهام حتى يوم الأربعاء المقبل.