بيتيس يتعادل مع إشبيلية ويتأهل إلى مجموعات "الأوروبي"

المصدر: مدريد - د ب أ

تأهل فريق ريال بيتيس إلى النسخة المقبلة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم رغم تعادله مع ضيفه إشبيلية 2 - 2 يوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم مارك بارترا بهدف لبيتيس في الدقيقة الخامسة ثم رد وسام بن يدر وسيمون كاير بهدفين لإشبيلية في الدقيقتين 57 و79 قبل أن يسجل لورينزو مورون هدف التعادل لبيتيس في الدقيقة 81.

كما تأهل إشبيلية للدوري الأوروبي بعد هزيمة خيتافي أمام ضيفه أتليتكو مدريد صفر - 1.

ويحتل بيتيس المركز السادس برصيد 60 نقطة ويحل إشبيلية في المركز السابع برصيد 55 نقطة ثم خيتافي في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.

ويشارك إشبيلية في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي بينما يشارك بيتيس من دور المجموعات مباشرة.