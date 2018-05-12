تعرف على قائمة الأندية التي لم تهبط تاريخياً

هبط هامبورغ بطل أوروبا السابق من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة منذ انطلاق المسابقة عام 1963 وذلك يوم السبت، وفيما يلي قائمة بالأندية الأوروبية الكبرى التي لم يسبق لها الهبوط مطلقا منذ انطلاق مسابقات دوري الأضواء في بلادها.

ولم تهبط أندية أولمبياكوس وباناثينايكوس وباوك من اليونان، وإنتر ميلان الإيطالي، وأياكس أمستردام وفينوورد وإيندهوفن وأوتريخت من هولندا، وبنفيكا وبورتو وسبورتنغ من البرتغال، وريال مدريد وبرشلونة وأتليتيك بيلباو من إسبانيا، وسلتيك من أسكتلندا، وبشكتاش وفنربخشة وغلطة سراي من تركيا، ومن إنجلترا، لم تهبط أندية أرسنال وتشيلسي وإيفرتون وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير لدوري الدرجة الثانية منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992.