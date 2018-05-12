رأسية جيدناك تنهي لقاء الذهاب لمصلحة أستون فيلا

أحرز مايل جيدناك هدفا في الشوط الأول كان كافيا ليمنح أستون فيلا الفوز 1-صفر على ميدلزبره في ذهاب الدور قبل النهائي لملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وهز اللاعب الأسترالي الشباك بضربة رأس ليمنح أستون فيلا تقدما مستحقا في الدقيقة 15 وكاد الفريق الضيف أن يضيف الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول لكن تسديدة روبرت سنودغراس اصطدمت بالقائم. وضغط ميدلزبره قرب النهاية لكنه لم يحصل على فرصة للتسجيل.

ويلعب الفريق باستاد فيلا بارك في مباراة الإياب يوم الثلاثاء على أن يتأهل الفائز لمواجهة ديربي كاونتي أو فولهام باستاد ويمبلي يوم 26 مايو.

وفاز ديربي كاونتي 1-صفر على فولهام في مباراة الذهاب.

وقال ستيف بروس مدرب أستون فيلا: كان يجب أن ندافع بشكل جيد. كان يجب أن نحافظ على نظافة شباكنا. لكن الفارق ضئيل.

وكان بروس قد أعاد جاك غريليش إلى تشكيلة الفريق وكان لاعب الوسط عنصرا أساسيا في منح التقدم لفيلا مبكرا. ووصلت التمريرة العرضية لغريليش الى جديناك المتقدم الذي لعب الكرة برأسه في شباك دارين روندولف حارس ميدلزبره.