شتويغر يؤكد مغادرته دورتموند

أكد بيتر شتويغر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، يوم السبت، أنه سيترك الفريق المنافس بالدوري الألماني "بوندسليغا".

وأنهى دورتموند الموسم في المركز الرابع ليتأهل بصعوبة شديدة، للعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، ولكن بهزيمة 1 - 3 أمام هوفنهايم، علما بأنه كان قد ودع بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا مبكرا هذا الموسم.

وقال شتويغر في مؤتمر صحافي: كانت هذه آخر مباراة تنافسية لي مع بوروسيا دورتموند، شيئا كنا قد قررناه معا منذ فترة. حافز جديد ومدرب جديد سيفيدان الفريق بشكل جيد.

وتولى المدرب النمساوي تدريب الفريق في ديسمبر الماضي وحتى نهاية الموسم.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن لوسيين فافري، مدرب نيس الفرنسي الحالي، وبوروسيا مونشنغلادباخ السابق، هو المرشح الأبرز لتولي تدريب دورتموند.