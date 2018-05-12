فاريا يترك مورينيو بعد 17 عاماً.. ويقترب من أرسنال

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت إن روي فاريا مساعد المدرب جوزيه مورينيو سيرحل عن أولد ترافورد بنهاية الموسم.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن فاريا البالغ عمره 42 عاما من بين المرشحين لتدريب أرسنال الذي سيرحل مدربه أرسين فينغر بعد 22 عاما قضاها مع النادي اللندني.

وعمل البرتغالي فاريا مع مورينيو منذ 2001 ونالا معا 25 بطولة في 6 أندية.

وأبلغ فاريا موقع يونايتد الرسمي على الانترنت: بعد تفكير طويل وبقلب حزين قررت أنه حان الوقت لي للتقدم للأمام، وأملك 17 عاما بخبرة مذهلة لا تنسى. شعرت لفترة أنني بحاجة لقضاء بعض الوقت مع عائلتي قبل البحث عن تحد جديد في حياتي المهنية.

وأجاب مورينيو عند سؤاله هل فاريا يمكن أن يكون في القائمة المرشحة لتدريب أرسنال: أعتقد نعم. تسألوني هل هو الرجل المناسب وإجابتي نعم.