كاراسكو لـ"العربية": ريال مدريد سرق حلمي

كشف كاراسكو، لاعب داليان الصيني الحالي، وأتليتكو مدريد السابق، أن أصعب لحظاته الكروية كانت خسارة الفريق من غريمه الريال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كاراسكو في مقابلة خاصة مع الزميلة ليليان تنوري: كنت دائما أريد التطور كي أعبر كافة المراحل في مسيرتي، وأعتقد بأني محظوظ للعب في دوري الأبطال، وهو ما يتمناه أي لاعب، ويأتي بعد ذلك الفوز بالألقاب، وأن يشارك اللاعب مع فريق أو منتخب أمر، والفوز بالألقاب أمر آخر، وأتمنى أن أفوز بكأس أوروبا وكأس العالم مع منتخب بلادي.

وعن دوري أبطال أوروبا، قال كاراسكو: هي بالفعل ذكريات جميلة جداً، وبالنسبة للنهائي، للأسف هناك دائما فائز وهناك خاسر، ومن السيئ أن أكون أنا الطرف الخاسر، لا أخفيك هذا الإحساس، وبالفعل شعرت بوجع كبير في قلبي عند الوصول إلى هذه المرحلة، ثم نخسر في الوقت الإضافي. وندرك جميعا أن ريال مدريد هو واحد من أفضل الفرق حول العالم، واجهناه مرتين في نهائي الأبطال في نسختين متتاليتين، في المرة الأولى لم أكن موجودا، كنت أشاهد المباراة عبر التلفاز، وكان الإحساس نفسه، فازوا بهدف ثم في اللحظات الأخيرة جاء التعادل، وكان حظا سيئا، وفي المرة الثانية، شاركت معهم في المباراة، وكان الأمر مماثلا، تعادل، ثم جاءت ركلات الجزاء وانتصروا.

وامتدح كاراسكو مدربيه الثلاثة: هي ثلاثة أساليب مختلفة تماما، في البداية بدأت مع رانييري، وأستطيع أن أقول إنه هو من أطلقني في عالم كرة القدم، رانييري علمني كيف أكون أفضل تكتيكياً وبعدها كان جارديم في موناكو، أسلوبه برتغالي بامتياز، كان دفاعيا صرفا، ومع سيميوني، أسلوبه دفاعي أيضا، ولكنه يعتمدُ على الجري بكثرة، والدفاعِ بشكل جيد، وإغلاقِ الخطوطِ والمساحات، لذلك بالنسبة لي الثلاثة صنعوا مني اللاعب الذي أنا عليه الآن، كلٌ منهم أضاف إلى مهاراتي الكثير، رانييري تكتيكيا وجارديم دفاعيا وسيميوني البعض من الاثنين معا.

وبدأ لاعب أتليتكو مدريد السابق الحديث عن منتخب بلجيكا: صحيح أن لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين، الذين شكلوا فريقا جيدا جدا، بعد كأس العالم في البرازيل حيث وصلت بلجيكا إلى ربع النهائي، وكان إنجازا رائعا لم يتحقق منذ زمن، وفي كأس أمم أوروبا من بعدِها بسنتين، كانت التوقعات عالية عطفا على أداء الفريق في البرازيل، ولم نكن بهذا السوء فقد كان بإمكاننا تقديم مستوى أفضل مما قدمناه، والوصول إلى المباراة النهائية أيضا.

وعند سؤاله عن مجموعة بلجيكا في كأس العالم، قال كاراسكو: نعم أعرف الفرق، ولكن لا أعرف الكثير من اللاعبين شخصيا، منتخب إنجلترا منتخب جيد جدا، وتونس أيضا منتخب كبير وجيد جدا، وبنما أيضا فريق كبير، فقد وصلوا إلى كأس العالم، لذلك أرى أن لدينا مجموعة معقدة جدا، ولا يجب أن نتساهل وعلينا أخذ الأمور بجدية تامة، وهذا يتطلب العمل بشكل جيد لنثبت جدارتنا بالوصول إلى كأس العالم، وكي نتمكن من عبور هذه المجموعة.

وأبدى كاراسكو رأيه عن لاعبه المفضل في كرة القدم: أحب كثيرا رونالدينيو، أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، كان دائما يقدم أمورا مميزة، ولمسات فنية نستغرب كيف يقوم بها، بالفعل أحب أن أرى رونالدينيو يلعب كرة القدم.

واعترف كاراسكو بأصعب لحظات كرة القدم بالنسبة له: اللحظة الأصعب، أعتقد أنها لأي لاعب وليس لي أنا وحدي، ستكون خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، وأفضل لحظة هي أن أتمكن من تسجيل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا.