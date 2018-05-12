ليفربول يعسكر في ماربيا استعداداً لـ"كييف"

قرر نادي ليفربول الإنجليزي الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا بمعسكر في ماربيا الإسبانية لمدة 3 أيام.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال يوم 26 مايو الجاري في كييف، ويأتي معسكر ليفربول على بعد 600 كيلومتر فقط من مقر النادي الملكي في مدريد.

وسيكون المعسكر لمدة ثلاثة أيام بين 16 و19 مايو في مركز كرة القدم في ماربيا التي تتميز بالطقس الرائع حيث تتراوح درجة الحرارة بين 16 و22 درجة مئوية.

وسبق لليفربول أن خاض معسكرا في ماربيا بعد الفوز على بورتو البرتغالي في دور الستة عشر لدوري الأبطال حيث مكث هناك لأربعة أيام.

ويبدأ ليفربول الاستعداد لنهائي دوري الأبطال مباشرة بعد ختام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برايتون يوم الأحد، حيث يحتاج الفريق لنقطة واحدة لضمان المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية.