مدرب "دي سي" يؤكد اهتمامه بضم روني

أكد بن أولسن، مدرب دي سي يونايتد، المنافس بالدوري الأميركي لكرة القدم، اهتمام ناديه بالتعاقد مع واين روني مهاجم إيفرتون، لكنه أكد أن الصفقة لم تكتمل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن روني قائد إنجلترا وهداف مانشستر يونايتد السابق توصل لاتفاق "مبدئي" مع النادي الأميركي.

وقال أولسن لموقع "تي.إم.زد" الأميركي على الإنترنت: الاتفاق لم يتم بالتأكيد، لكن هناك بعض الاهتمام من جانبنا.

وعاد روني إلى نادي طفولته إيفرتون في يوليو الماضي، وسجل 11 هدفا في النصف الأول من الموسم لكنه فشل في حجز مكان بالتشكيلة الأساسية مع المدرب سام ألاردايس.

وقال ألاردايس يوم الجمعة، إن روني لم يطلب الرحيل عن إيفرتون لكنه "سيشجع" أي لاعب يريد الانتقال.

وستكون الفرصة متاحة أمام روني (32 عاما)، لإكمال انتقاله إلى دي سي يونايتد عند فتح باب الانتقالات بمنتصف الموسم بالدوري الأميركي يوم العاشر من يوليو.