أنشيلوتي يقترب من تدريب نابولي

ذكرت تقارير صحافية، يوم الأحد، أن كارلو أنشيلوتي دخل في مفاوضات مع نادي نابولي لتدريب وصيف الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل.

ومن المتوقع رحيل ماوريسيو ساري عن تدريب نابولي في نهاية الموسم بعد خلافات مع رئيس النادي أوريليو دي لاورينتيس.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" يوم الأحد أن دي لاورينتيس أجرى عدة اتصالات هاتفية مع أنشيلوتي، وأنهما من المقرر أن يلتقيا في 21 مايو الجاري.

وسيتواجد أنشيلوتي المدرب السابق لإنتر ميلان وبايرن ميونيخ وريال مدريد في ميلانو في 21 مايو لحضور مباراة اعتزال أندريا بيرلو.