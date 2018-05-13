إبراهيموفيتش لـ"العربية": "الظاهرة" هو كرة القدم

كشف زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس الأميركي، ومانشستر يونايتد السابق، أن مباراة ديربي ميلانو تعد هي الأفضل بالنسبة له على المستوى الشخصي، مضيفاً أن رؤية 85 ألف مشجع تضيف من جمالية هذا اللقاء.

وقال إبراهيموفيتش في مقابلة مع الزميلة ليليان تنوري: أنا سعيد لعودتي للعب كرة القدم بعد الإصابة البليغة والمروعة التي واجهتها، ومنذ اليوم الأول من إصابتي وأنا أعمل 6 ساعات يومياً، وكان التمرين مملاً جداً. العمل 6 ساعات يومياً لمدة 6 أشهر، لكن عندما أقول لكم 6 ساعات من التمرين، أقصد التمرين الممل جداً، لكن هذا ما يجب علينا القيام به.

وعن ثقته المفرطة بنفسه، قال إبرا: أنا لاعب أكثر من كامل، لأن اللاعب الكامل كان في الجيل السابق. الجيل الجديد هو أكثر من كامل، في كرة القدم أنا أكثر من كامل، أما في الحياة فأنا مجرد أب. لدي طفلان ولا أدري كيف سيكون المستقبل. كل ما أريده بعد كرة القدم هو مشاهدة أطفالي يكبرون وأن يكونوا سعداء ومستقلين يسطرون إنجازاتهم الخاصة بأنفسهم.

وحول مدربه المفضل قال لاعب يوفنتوس السابق: عندما نتحدث عن المدربين فهنالك مدربون عظماء وآخرون كان لهم التأثير الأكبر على مسيرتي الرياضية، وبالتأكيد المدرب الأفضل سيكون هو الأكثر نجاحاً. فعندما يفوز بشيء يكون جيداً، وعندما لا يفوز سيعتبر أنه غير جيد. أما أنا فأرى ذلك بشكل مختلف، المدرب الذي كان له التأثير الأعظم على مسيرتي الرياضية. وكل المدربين كان لهم تأثير كبير على مسيرتي الكروية بشكل أو بآخر. أتذكر عندما انضممت إلى يوفنتوس كان المدرب هو كابيلو.

ولدى سؤاله عن سبب تسميته لنفسه بالأسد، قال: ما دام لقب الأسد يحقق الفوز فلا يوجد ما هو أفضل منه، يكون هو الملك ولا أحد سواه، وهذا ينطبق على حياة كل إنسان منا، ويترجم على كل تفاصيل حياتنا، وكل ما نريد القيام به أو العمل عليه، وكي نكون مميزين وأسودا علينا أن نكون الأفضل، وهذا ليس بالأمر السهل دائما، أنا دائما الأفضل، وهذا أمر واضح، وأنا متأكد من مكانتي، وأسعى أن أكون دائما الأسد أينما حللت.

وبدأ إبراهيموفيتش بالحديث عن برشلونة ومغامراته السابقة: كانت تجربة جيدة. هنالك جوانب عديدة لتلك التجربة، المدرب عندما كان يعمل معنا كمدرب كرة قدم كان مدهشا، أما كشخص فالأمر مختلف تماماً. وفي إيطاليا الدفاع كان قوياً جداً. أتذكر اللعب أمام مالديني ولم يكن سهلاً. اللعب أمام نيستا، كان لاعباً قوياً. أحب كيليني أيضاً، لأنه هو الآخر كان يصعب الأمر علي ويدفعني لتقديم أفضل ما لدي.

وأكد إبرا أن ديربي ميلانو هو المفضل بالنسبة له: هنالك مباريات كبيرة عديدة مثلاً بين برشلونة ومدريد، حيث الجماهير من كافة أنحاء العالم تتحدث عنه وكانت مباراة رائعة. أما أكثر ديربي يستهويني فهو بين ميلان وإنتر ميلان، 85 ألف مشاهد يحضرون إلى الملعب، وعندما يسجل اللاعب هدف الفوز يهتز الملعب بأكمله.

واستطرد إبراهيموفيتش بالحديث عن منتخبه السويد وحظوظه في كأس العالم: أعتقد أنهم حققوا نتائج رائعة في مجموعتهم وتأهلوا في الختام إلى نهائيات كأس العالم، وكان على حساب أبطال العالم المنتخب الإيطالي في سيناريو مثير جدا، بالنسبة لي اللعب في كأس العالم مهم، وعليهم أن يقدموا مستوى جيداً هناك، وأعتقد أن الفرق المرشحة دائماً هي ألمانيا وإسبانيا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا.

وكشف زلاتان أن رونالدو "الظاهرة" هو لاعبه المفضل تاريخياً: الظاهرة رونالدو هو كرة القدم، أما الآخرون فيلعبون كرة القدم.

وكشف زلاتان أنه يعرف عن الدوري السعودي، قائلا أعرف لاعباً سويدياً لعب مع نادي الهلال في المملكة العربية السعودية وبعض زملائي السابقين لعبوا مع فرق عربية، سواءً كانوا من فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا، الكثير من اللاعبين يذهبون إلى المنافسات العربية ويلعبون في أندية كبيرة.

وعن الدوري الأميركي اختتم إبرا: هم يذهبون هناك للاعتزال، أما أنا فأذهب لتحقيق الفارق، هذا إن ذهبت. إن ذهبت فسأذهب لتحقيق الفارق، والأموال مجرد أعداد، أنا لا ألعب كرة القدم من أجل المال، أنا ألعب لأنني أعشق كرة القدم.