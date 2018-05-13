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الريال يحسم المركز الثالث بسداسية في مرمى سيلتا

المصدر: مدريد - رويترز
بيل محتفلاً مع إيسكو
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سجل الويلزي غاريث بيل ثنائية في فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو 6 - 2، ليحسم بذلك منافسة المركز الثالث بينه وبين فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وأحرز بيل الهدف الأول لريال في الفوز الساحق على سيلتا بتسديدة منخفضة قبل أن يضاعف اللعب الويلزي النتيجة عندما توغل بالكرة إلى الداخل وسدد في الزاوية البعيدة للمرمى بشكل رائع.

وأكملت أهداف إيسكو والمغربي أشرف حكيمي وتوني كروس وسيرجي غوميز بالخطأ في مرماه سداسية ريال مدريد الذي خاض المباراة بدون كريستيانو رونالدو بسبب إصابة في كاحله وكذلك القائد سيرجيو راموس الذي فضل المدرب زين الدين زيدان إراحته قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 26 من الشهر الحالي.

كلمات دالّة

#سيلتا فيغو, #ريال مدريد, #الدوري الإسباني

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