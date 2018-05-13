تيتي يستدعي فاغنر بعد إصابة ألفيش

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن الظهير الأيمن فاغنر سيكون جاهزا قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، عقب معاناته من مشاكل في الفخذ.

ويأتي فاغنر، الذي يلعب في صفوف كورينثيانز البرازيلي، على رأس المرشحين لتعويض غياب الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تعرض لإصابة بالغة في الركبة، ستبعده عن المشاركة في المونديال الروسي، الذي سينطلق في منتصف يونيو القادم.

وذكر اتحاد الكرة البرازيلي في بيان، بعدما قام طبيب منتخب البرازيل بتقييم لياقة فاغنر "أن اللاعب يفي بشروط التعافي الكامل قبل انطلاق كأس العالم".

من المقرر أن يعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل القائمة الأساسية للفريق المشاركة في كأس العالم، التي تتكون من 23 لاعبا، يوم الاثنين.