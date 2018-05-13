ساسولو يتجاوز إنتر ميلان.. ويعطّل حلمه الأوروبي

المصدر: روما - د ب أ

تضاءلت آمال فريق إنتر ميلان في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد هزيمته أمام ضيفه ساسولو 1 - 2 يوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 69 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف لاتسيو صاحب المركز الرابع والذي يلتقي يوم الأحد مع مضيفه كروتوني.

ولكن على أقل تقدير فإن إنتر ميلان ضمن المشاركة في الدوري الأوروبي إذا فشل في منافسة لاتسيو على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم ساسولو بهدفين حملا توقيع ماتيو بوليتانو ودومينيكو بيراردي في الدقيقتين 25 و72 ثم رد رافينيا ألكانتارا بهدف لإنتر قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها حقق فريق بينفينتو فوزا معنويا على ضيفه جنوى 1 - صفر. وهبط بينفينتو قبل فترة طويلة من دوري الدرجة الأولى.

وظل بينفينتو في المركز الأخير برصيد 21 نقطة وتجمد رصيد جنوه عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر. وسجل السنغالي شيخ دياباتي هدف الفوز لبينفينتو قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.