لاتسيو يتعادل.. ويؤجل حسم "الأبطال" إلى مواجهة إنتر

أهدر فريق لاتسيو ضمان التواجد في المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع مضيفه كروتوني يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت بقية مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز كييفو على مضيفه بولونيا 2 - 1، وكالياري على مضيفه فيورنتينا 1 - صفر، وأودينيزي على مضيفه فيرونا بالنتيجة ذاتها، وتورينو على ضيفه سبال 2 - 1.

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 72 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط أمام إنتر صاحب المركز الخامس، فيما ظل كروتوني في المركز الثامن عشر، الثالث من القاع، برصيد 35 نقطة، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وبات يكفي لاتسيو الحصول على نقطة التعادل في لقائه مع ضيفه إنتر في المرحلة الأخيرة للبطولة الأسبوع المقبل، لحجز بطاقة التأهل للمسابقة القارية.

وبادر سيناد لوليتش بالتسجيل لمصلحة لاتسيو في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وتعادل سيمون نوانكو لكروتوني في الدقيقة 29، فيما أضاف زميله فيدريكو تشيتشيريني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 61.

وأنقذ سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش فريق لاتسيو من تلقي الخسارة، بعدما أحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 84.

وأنعش أودينيزي آماله في البقاء بالبطولة، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه فيرونا.

وارتفع رصيد أودينيزي إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد فيرونا، الذي تأكد هبوطه رسميا في وقت سابق، عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير.

ويدين أودينيزي بالفضل في تحقيق هذا الفوز للاعبه أنتونين باراك، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20.

ومن جانبه، عاد سبال لطريق الهزائم مرة أخرى، عقب خسارته 1 - 2 أمام مضيفه تورينو.

وتجمد رصيد سبال، الذي فاز بمباراتيه الماضيتين في المسابقة، عند 35 نقطة في المركز السابع عشر، الرابع من القاع، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على كروتوني، فيما ارتفع رصيد تورينو إلى 51 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم ألبيرتو غراتسي لسبال في الدقيقة 22، قبل أن يقلب تورينو الطاولة ويسجل هدفين حملا توقيع أندريا بيلوتي و لورينزو دي سيلفيستري في الدقيقتين 68 و87.

وعزز كالياري حظوظه في البقاء، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه فيورنتينا.

وارتفع رصيد كالياري إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 57 نقطة في المركز الثامن.

ارتدى أنطونيو بافوليتي ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 37، قبل أن يضطر فيورنتينا للعب بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة، عقب طرد جوردان فيرتو في الدقيقة 90.