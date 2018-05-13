ميلان يتعادل مع أتالانتا.. ويؤجل حسم مقعد "الأوروبي"

فرط ميلان في ضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، بعدما عجز عن الحفاظ على تقدمه 1 - صفر على مضيفه أتالانتا، ليتعادل معه 1 - 1 في الوقت القاتل.

وأحرز فرانك يانيك كيسي هدف التقدم لميلان في الدقيقة 61، قبل أن تتضاعف معاناة أتالانتا في المباراة، عقب طرد لاعبه رافاييل تولوي في الدقيقة 64.

وسرعان ما تساوت الكفة بين الفريقين، بعدما تلقى ريكاردو مونتوليفو لاعب ميلان بطاقة حمراء في الدقيقة 75.

بينما كانت النتيجة في طريقها للانتهاء بفوز ميلان وحصوله على النقاط الثلاث، أحرز أندريا ماسييلو هدف التعادل القاتل لأتالانتا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان إلى 61 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة أمام أتالانتا صاحب المركز السابع، الذي يلعب صاحبه الدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي.