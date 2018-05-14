أرتيتا مرشح للعودة إلى أرسنال لخلافة فينغر

رشح ايفان غازديس، الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني ميكيل أرتيتا لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا للمدير الفني السابق، الفرنسي أرسن فينغر.



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك بعض من القيادات البارزة في أرسنال تصر على وجود مدير فني شاب يتمتع بالحيوية خلال الفترة القادمة وذلك في إطار سعي إدارة النادي للاستفادة من الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها عناصر الفريق الحالية.



ويعتبر كل من أرتيتا والفرنسي باتريك فييرا المرشحان الأوفر حظا لتولي الإدارة الفنية لأرسنال خلفا لفينغر، ويتعين على إدارة النادي اتخاذ قراراها النهائي والاختيار بين المرشحين خلال الأيام القليلة المقبلة.



ولكن يميل غازديس ومالك أرسنال ستان كرونك إلى الاستعانة بأرتيتا، الذي يعمل مساعدا للإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي.



ورغم ذلك، توجد أصوات معارضة لهذا الاتجاه داخل مجلس إدارة أرسنال، مثل راؤول سانلي الذي يرغب في استقدام مدير فني صاحب خبرات عالية.

ويأتي ماكسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، على رأس خيارات إدارة النادي الإنجليزي في حال رغبت في الاستعانة بمدرب مخضرم.



ولكن صرح أليغري مؤخرا أنه سيظل مع يوفنتوس في الموسم المقبل، ولذلك يتعين على أرسنال مفاوضة المدرب الإيطالي قبل أن تتخذ قراراها النهائي.