أسينسيو لـ"العربية": تذكرت والدتي.. وذرفت الدموع

كشف النجم الإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد أن سبب ذرفه الدموع عندما وقع مع الفريق الأبيض كان بسبب ذكرى والدته التي فقدها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يستفيد من زميله رونالدو حتى بمجرد متابعته يلعب.

وقال أسينسيو في لقاء حصري مع "العربية": تذكرت والدتي عندما وقعت مع ريال مدريد، وحينها ذرفت الدموع لأنها كانت دائماً إلى جانبي وساعدتني للوصول إلى ريال مدريد، أتذكر ذات مرة أنها قالت لفلورنتينو بيريز بعدما التقطت معه صورة وأنا صغير: هذا سيكون لاعباً في صفوف ريال مدريد، وهو ما حدث، فهي يعود لها الفضل في كل شيء حصل بحياتي.

وواصل: عانيت من بعض المتاعب في صغري بركبتي لكن والدتي التي منحتني اسم ماركو تيمناً بماركو فان باستن نجم هولندا الشهير ساعدتني هي وعائلتي على الوصول إلى ما أنا عليه الآن.

وعن زميله رونالدو قال: رونالدو لاعب رائع وأنا أتعلم منه حتى من مجرد المتابعة، وعندما أسمع بأنني سأكون خليفة رونالدو بعد اعتزاله أشعر بالفخر وأحلم ببلوغ ما وصله، إنه يساعدني وينصحني دائماً ورمز لريال مدريد.