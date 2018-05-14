الألماني توخيل يتولى تدريب باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي يوم الاثنين تعيين الألماني توماس توخيل مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وذكر النادي الفرنسي: يسر فريق باريس سان جيرمان أن يعلن أن توماس توخيل سيكون المدير الفني للفريق الأول بداية من الموسم المقبل.



ووافق توخيل، الذي لم يتواجد على الساحة الكروية منذ رحيله عن بوروسيا دورتموند قبل عام، على تدريب الفريق الفرنسي لمدة عامين.



وسوف يحل توخيل محل الإسباني ـوناي إيمري، الذي تولى تدريب الفريق في يونيو 2016 وقاد باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي هذا العام، ليستعيد اللقب من موناكو.