بوكيتينو يطالب رئيس توتنهام بــ"الشجاعة"

طالب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم رئيس النادي دانيال ليفي بأن يكون شجاعا في سوق الانتقالات قبل الانتقال إلى ملعبه الجديد الذي يتسع لـ 62 الف متفرج.

وقال بوكيتينو: أعتقد أن دانيال ليفي سيستمع لي، لكنكم تعرفوني وأحيانًا تكون لدي أفكار مجنونة. عليك أن تكون شجاعا. في هذا النوع من المواقف، مع هؤلاء المشجعين المذهلين، أن تكون شجاعا وأن تجازف وهذا الأكثر أهمية. أعتقد أنه الوقت الذي يجب فيه على النادي المجازفة، وإذا كان من الممكن العمل بجد أكثر من الموسم السابق ليصبح قادرا على المنافسة مرة أخرى.

ويملك توتنهام أدنى رواتب بين السداسي الكبير في البريمرليغ خلف مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشلسي، أرسنال وليفربول.

وإذا كان بوكيتينو نجح في الحصول على الأفضل من تشكيلته الشابة هذا الموسم، فإن العديد من اللاعبين قد يحاولون الرحيل إلى صفوف الأندية الإنجليزية العملاقة الأخرى وحتى الأوروبية بهدف الحصول على المزيد من الأموال.

وقد تصطدم تصطدم رغبات بوكيتينو بالتكاليف المرتفعة لملعب وايت هارت لاين الذي يتم تجديده ومن المتوقع ان تصل إلى مليار جنيه إسترليني.

وتابع المدرب الارجنتيني الذي قاد النادي اللندني إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل أن يخرج على يد يوفنتوس الإيطالي: لا أعرف ما إذا كان النادي سيوافقني أم لا، لكننا سنناقش الأسبوع القادم ما يجب أن نفعله من أجل أن نتحسن.

وزاد بوكيتينو: بعد أربع سنوات من قيادة توتنهامأعتقد بأنه يجب علينا تقييم هذه الفترة. إذا اردنا أن نكون منافسين حقيقيين على الجوائز الكبيرة، نعم، يجب أن نفكر قليلا.