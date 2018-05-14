غاريث بيل أمل يونايتد بالخروج من رتابة مورينيو

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن موسم الانتقالات الصيفية في إنجلترا سيكون محموما للغاية سواء فيما يخص صفقات اللاعبين أو المدربين في ظل السيطرة المطلقة لمانشستر سيتي على مسابقة الدوري الإنجليزي، وأن جاره مانشستر يونايتد سيكون أكثر أندية البطولة تطلعا لتجديد دمائه من أجل المنافسة على اللقب في الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد فاز بوصافة الدوري الإنجليزي ولديه فرصة للفوز بلقب كأس إنجلترا ولكن هذا لا ينفي عنه صفة الفريق الأكثر مللا في تاريخ هذا النادي.





وترى الصحيفة البريطانية أن على مورينيو الحصول على خدمات اللاعب الويلزي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أن اللاعب، طبقا لقولها، فاز بكل شيء مع النادي الملكي ولن يشعر بأي رهبة أو ضغط في الدوري الإنجليزي.



وأوضحت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد لن يكون النادي الوحيد الذي سيسعى لضم بيل، حيث أكدت أنه في حال نجاح ريال مدريد في خطف اللاعب البلجيكي ايدن هازارد، نجم تشيلسي، فإن الأخير لن يدخر جهدا في محاولة التعاقد مع بيل.



وفي ظل تراجع عدد دقائق اللعب لغاريث بيل في الموسم الأخير مع ريال مدريد، سيسعى اللاعب إلى إثبات أنه لا يزال نجما من الطراز العالمي ولن يجد أفضل من مانشستر يونايتد الذي يواجه منافسة شرسة في ظل تربع مانشستر سيتي على قمة الكرة الإنجليزية لإثبات ذلك.